L’homme qui rétrécit Maison des Arts Allonnes

L’homme qui rétrécit

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 1 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-16 14:30:00

fin : 2025-12-16 16:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Film d’aventure et science fiction réalisé par Kounen.

Avec dans les rôles principaux Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard.

Synopsis. Tout public avec avertissement

L’homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson, nous entraine dans le sillage de Paul, un homme ordinaire, qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Elise, et leur fille Mia. Lors d’une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement, sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi ni lui être d’aucun secours. Quand, par accident, il se retrouve prisonnier dans sa propre cave, et alors qu’il ne mesure plus que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu périlleux. Lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui-même, à son humanité, et tentera de répondre aux grandes interrogations de l’existence. L’homme qui rétrécit est tout à la fois un récit initiatique et un grand film d’aventure. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Science fiction adventure film directed by Kounen.

German :

Abenteuer- und Science-Fiction-Film unter der Regie von Kounen.

Italiano :

Film d’avventura di fantascienza diretto da Kounen.

Espanol :

Película de aventuras de ciencia ficción dirigida por Kounen.

