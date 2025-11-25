L’Homme qui rit Théâtre André Malraux Rueil-Malmaison

L’Homme qui rit Mardi 25 novembre, 20h30 Théâtre André Malraux Hauts-de-Seine

À la fin du XVIIe siècle, Gwynplaine, un enfant de dix ans, est atrocement défiguré, la bouche fendue jusqu’aux oreilles. Abandonné une nuit d’hiver, il sauve une petite fille aveugle, Dea, et trouve refuge chez un artiste misanthrope, Ursus. Quinze ans plus tard, devenus comédiens, ils connaissent le succès avec leur pièce « Chaos vaincu » grâce à la monstruosité de Gwynplaine qui provoque l’hilarité. Par une suite d’évènements et d’intrigues de cour, Gwynplaine connaîtra un destin exceptionnel en découvrant sa véritable identité…

Ce roman de Victor Hugo, publié en 1869 et dont le titre devait être « L’Aristocratie », est une œuvre foisonnante et baroque, une méditation historique et métaphysique qui nous donne à réfléchir sur notre désir de liberté, d’égalité et de fraternité.

Les arpenteurs de l’invisible – Florian Goetz et Jérémie Sonntag

Christophe Raynaud de Lage