L’Homme V, Place Suzanne LANOY 59165 AUBERCHICOURT, Auberchicourt

Informations pratiques

L’Homme V Vendredi 14 août, 17h00 Place Suzanne LANOY 59165 AUBERCHICOURT Nord

Cie 3.6/3.4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00

L’Homme V.

une performance acrobatique qui mêle BMX, danse et violoncelle,

pour une incarnation émancipatrice du corps et de l’esprit

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Danse acrobatique pour BMX et Violoncelle

Studiomarks Chalon