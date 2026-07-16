AGENDA · Auberchicourt
L’Homme V, Place Suzanne LANOY 59165 AUBERCHICOURT, Auberchicourt
vendredi 14 août 2026 · Place Suzanne LANOY 59165 AUBERCHICOURT · Auberchicourt
Informations pratiques
L’Homme V Vendredi 14 août, 17h00 Place Suzanne LANOY 59165 AUBERCHICOURT Nord
Cie 3.6/3.4
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00
L’Homme V.
une performance acrobatique qui mêle BMX, danse et violoncelle,
pour une incarnation émancipatrice du corps et de l’esprit
Place Suzanne LANOY 59165 AUBERCHICOURT Place Suzanne LANOY 59165 AUBERCHICOURT Auberchicourt 59165 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327924330 »}]
Danse acrobatique pour BMX et Violoncelle
Studiomarks Chalon