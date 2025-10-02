L’hôpital des plantes Pépinière du Grand Parc, La fourmilière Bordeaux

L’hôpital des plantes Jeudi 2 octobre, 15h30 Pépinière du Grand Parc, La fourmilière Gironde

Atelier gratuit et ouvert à tous.

Début : 2025-10-02T15:30:00 – 2025-10-02T18:00:00

Fin : 2025-10-02T15:30:00 – 2025-10-02T18:00:00

Imaginez un endroit où vos plantes ne sont plus jamais malades !

C’est ce que nous vous proposons avec notre Hôpital des plantes, un atelier ouvert à tous en bas de chez vous.

Que votre plante d’intérieur ait des feuilles qui jaunissent, que votre rosier soit attaqué par les pucerons ou que votre basilic ait mauvaise mine, venez avec votre cas et nous trouverons une solution ensemble.

Cet atelier n’est pas un cours, mais un moment de partage où chacun apporte ses connaissances, ses astuces et ses questions. Autour d’un café, nous apprendrons à diagnostiquer les problèmes de nos végétaux et à leur concocter des remèdes naturels et écologiques. Vous repartirez avec de vraies solutions, simples à mettre en œuvre chez vous.

C’est un rendez-vous pour tous les curieux et tous les amoureux du végétal !

Pépinière du Grand Parc, La fourmilière place de l’europe grand parc bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez apprendre à soigner et guérir vos plantes comestibles