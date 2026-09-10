Informations pratiques

L’hôpital sud : histoire et vie d’un hôpital industriel de type Fontenoy (1970–1980), par Capucine Lemaître Archives de Rennes Rennes Samedi 19 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Conférence amplifiée et interprétée en LSF

Le pôle Femme-mère-enfant de l’hôpital sud de Rennes fermera ses portes dans deux ans pour rejoindre le site hospitalier de Pontchaillou. Cet hôpital de type Fontenoy, en forme de croix, s’inscrit dans le contexte des réformes hospitalières et des politiques de santé publique menées dans les années 1970 et 1980. Ouvert sur la ville au nord et sur la campagne au sud, sa situation géographique le place au coeur des réflexions sur les aménagements en cours du quartier du Blosne. Depuis sa fondation et au travers des évolutions permanentes de la médecine, l’hôpital sud s’est forgé une riche histoire.

C’est de cette histoire que Capucine Lemaître, docteure en histoire de l’art et chargée d’enseignement en histoire de l’architecture à l’université de Rennes 2, viendra nous parler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00.000+02:00

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Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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