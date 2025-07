L’Horizon pour s’étendre : concert et conférence Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

L’Horizon pour s’étendre : concert et conférence Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors lundi 14 juillet 2025.

L’Horizon pour s’étendre : concert et conférence Lundi 14 juillet, 14h00 Musée de la Préhistoire Drôme

Gratuit avec le billet d’entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T14:00:00 – 2025-07-14T19:00:00

Fin : 2025-07-14T14:00:00 – 2025-07-14T19:00:00

L’Horizon pour s’étendre, un arpentage des transitions touristiques dans le Vercors avec le groupe No Mad.

Lundi 14 juillet : “Tout un monde à revoir »

14h • Présentation de l’exposition « L’horizon pour s’étendre ».

14h30 • Concert de No Mad, « Des oiseaux la nuit », en acoustique.

16h • Démonstration de taille de silex et conférence : « La transition touristique à la Préhistoire et aujourd’hui » par le musée de la Préhistoire.

PROGRAMME COMPLET ET INFOS PRATIQUES : https://www.la-curieuse.com/…/depliantHorizon_PDFweb.pdf

Musée de la Préhistoire Route de l’Hale, 26420 Vassieux-en-Vercors, France Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475482781 https://www.parc-du-vercors.fr/prehistoire/home [{« link »: « https://www.la-curieuse.com/…/depliantHorizon_PDFweb.pdf »}] Les collections sont présentées à travers six séquences thématiques où sont mises en lumière les différentes phases d’occupation du Vercors par les hommes préhistoriques. Le parcours s’achève par la découverte du site archéologique de taille de silex, site intact du néolithique final, et par la démonstration des gestes ancestraux de la taille de silex. Lors de sa découverte en 1970, l’atelier de taille de silex est recouvert d’un pierrier constitué au fil des siècles par les labours des agriculteurs. C’est ce qui l’a protégé et conservé intact tel que l’ont abandonné les hommes préhistoriques il y a 4 500 ans. Après décapage et fouilles, l’atelier se révèle être un site de production de grandes lames. Il fut exploité, pendant trois siècles, de 2 700 à 2 400 av. J.-C. par des artisans-tailleurs du Néolithique. A la recherche d’un silex de haute qualité et de grande dimension, les artisans-tailleurs se concentraient sur les affleurements les plus riches situés au lieu-dit de l’Hâle. Ils s’y installaient plusieurs mois pour y creuser des fosses et y récolter des gros nodules de silex qu’ils dégrossissaient sur place. Les ébauches étaient transportées à proximité pour être débitées en grandes lames de 18 cm à 25 cm de long. Cette organisation témoigne d’un “complexe” d’atelier exploité par des artisans expérimentés qui venaient régulièrement sur le plateau de Vassieux en Vercors. “Formés” très vraisemblablement au Grand-Pressigny (37), ils venaient à la belle saison et reproduisaient la technique de taille dite “pressignienne” sur le silex local. Ces grandes lames furent ensuite utilisées comme armes, outils et surtout comme objets d’échange ou de prestige

L’Horizon pour s’étendre, un arpentage des transitions touristiques dans le Vercors avec le groupe No Mad.

© David Rebaud