L’Horizon pour s’étendre : rando contée et dessinée et concert La grange ouverte Saint-Martin-en-Vercors

L’Horizon pour s’étendre : rando contée et dessinée et concert Mercredi 16 juillet, 14h30 La grange ouverte Drôme

Durée 2h30 • Dès 7 ans • Prévoir eau et tenue adaptée •

Matériel de dessin fourni par l’organisation • Gratuit // Concert : prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-07-16T14:30:00 – 2025-07-16T21:00:00

L’Horizon pour s’étendre, un arpentage des transitions touristiques dans le Vercors avec le groupe No Mad.

Mercredi 16 juillet : “La montagne vit et nous vivons avec elle »

14h • Les arbres extraordinaires : une rando contée pour les identifier et les dessiner au format carnet de voyage. Dès 7 ans

18h30 • Concert de No Mad « Des oiseaux la nuit » en acoustique et à la bougie.

PROGRAMME COMPLET ET INFOS PRATIQUES : https://www.la-curieuse.com/…/depliantHorizon_PDFweb.pdf

La grange ouverte 7 place du Tilleul, 26420 Saint-Martin-en-Vercors

© David Rebaud