L’Horloge Universelle Place François Mitterrand Lormes

L’Horloge Universelle

Place François Mitterrand Mairie Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:30:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-15

“L’Horloge Universelle” à Lormes. A 18h30, à la mairie, projection du documentaire de Geoff Bowie, réalisé pendant le tournage du docu-fiction “La Commune 1871” de Peter Watkins. Durée 1h10, suivi d’un échange avec des acteurs du film, un pot et un frichti

Synopsis Du désastre écologique de la mer d’Aral au désastre culturel de l’horloge universelle . Au MIP-TV de Cannes, immense marché international de la télévision, les stratèges de l’industrie imposent standardisation et formatage aux médias audiovisuels du monde entier. Seul ou presque à prêcher dans le désert de la monoforme , Peter Watkins propose une alternative radicale à la logique télévisuelle dominante. En suivant le tournage de La Commune et en interrogeant ses protagonistes, Geoff Bowie traite au fond d’une seule question récurrente comment reconquérir notre liberté de téléspectateurs ? .

Place François Mitterrand Mairie Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55

