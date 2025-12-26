L’HORREUR EST HUMAINE

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Qu’y a-t-il de plus horrible dans la vie qu’un film d’horreur ? Et bien… La vie.

Qu’y a-t-il de plus horrible dans la vie qu’un film d’horreur ? Et bien… La vie.- Alors je sais, c’est pas très joyeux dit comme ça, mais je vous promets qu’on va rire de tout ce qui nous pourrit l’existence. Et puis ça sera que mon avis, j’ai pas la science infuse après tout, l’horreur est humaine. Salutations distinguées ou plus communément, bisous.Récompense Cœur 2025 Avignon à l’unisson 3e spectacle d’Avignon Award 2025 dans la catégorie Humour Et 12 eme toutes catégorie confondue .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s more horrible than a horror movie? Well… Life.

L’événement L’HORREUR EST HUMAINE Sète a été mis à jour le 2025-12-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE