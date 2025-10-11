L’Horreur existentielle de l’usine à trombones Médiathèque Jacques Demy Nantes

L’Horreur existentielle de l’usine à trombones Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Adulte

Projection du film réalisé par EGO (2024, 38 mn), suivie d’un débat avec Marianne Allanic, experte en santé numérique et IA, dans le cadre de la Fête de la scienceImaginez qu’un jour nous parvenions à créer une super intelligence à qui nous demandions de produire autant de trombones que possible. Une demande qui semble inoffensive, et qui pourtant met en lumière l’imprévisibilité de l’IA.La projection sera suivie d’un débat participatif pour réfléchir ensemble aux dangers et aux choix humains face à la technologie.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/