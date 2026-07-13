Informations pratiques

Châteauroux

L’hors-présence ou chimères du Pays de Morsan

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Dans une maison à la lisière d’une forêt, une jeune femme gravement malade reçoit ses proches pour organiser ses derniers jours.

Souhaitant partir entourée des siens, elle leur a indiqué les traitements à lui administrer. Mais une fois les consignes données, rien ne se passe comme prévu.

Tandis que ses volontés deviennent de plus en plus floues et insaisissables, chacun tente, à sa manière, de la préserver, jusqu’au moment où tout vacille. Grande autrice de théâtre, Tiphaine Raffier, acclamée cet été au festival d’Avignon, s’impose en auscultatrice affûtée de l’intime, au cœur d’une famille en crise dont les membres s’efforcent de garder le contrôle à l’approche de la mort. 7 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why and how do two people come together? What does each of these links do to the other? Choreographer Cécilia S. questions the little things that connect us and open us up to each other, the details of life that attract and hold our attention.

L’événement L’hors-présence ou chimères du Pays de Morsan Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme