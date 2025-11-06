L’Hôtel Bouchaud de Bussy de la demeure patricienne au Musée de la Mode et du Costume Fragonard Médiathèque d’Arles Arles

L’Hôtel Bouchaud de Bussy de la demeure patricienne au Musée de la Mode et du Costume Fragonard

Jeudi 6 novembre 2025 de 18h à 20h.

Conférence. Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

L’hôtel Bouchaud de Bussy, histoire d’un hôtel particulier arlésien du XVIème au XIXème siècle

L’hôtel Bouchaud de Bussy, aujourd’hui Musée de la Mode et du Costume Fragonard, est un remarquable hôtel particulier arlésien édifié entre le XVIème et le XIXème siècle. Dans le cadre de sa réhabilitation, une étude historique a été menée. Elle a permis la découverte de nombreux documents manuscrits et surtout de données inédites quant à l’histoire de l’habitat privé arlésien. .

Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 64 f.martin@ville-arles.fr

English :

L’hôtel Bouchaud de Bussy, history of an Arles town house from the 16th to the 19th century

German :

Das Hotel Bouchaud de Bussy, Geschichte eines arlesianischen Herrenhauses vom 16. bis zum 19. Jahrhundert

Italiano :

L’Hôtel Bouchaud de Bussy, la storia di un palazzo privato ad Arles dal XVI al XIX secolo

Espanol :

Hôtel Bouchaud de Bussy, la historia de una mansión privada en Arles del siglo XVI al XIX

