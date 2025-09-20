L’hôtel de Bizien, actuel Tribunal administratif Ancien hôtel de Bizien Rennes

Construit au début du 18e siècle par l’architecte Gerbier de Vaulogé, l’édifice abritait à l’origine trois appartements, avant de devenir au début du 20e siècle la résidence de l’archevêque. Il accueille, depuis 1997, le tribunal administratif.

Ancien hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://rennes.tribunal-administratif.fr/qui-sommes-nous/histoire-et-patrimoine/histoire-du-batiment

