L’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Hôtel de Cordon Chambéry
L’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Hôtel de Cordon Chambéry samedi 20 septembre 2025.
L’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 20 et 21 septembre Hôtel de Cordon Savoie
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Au cœur du centre ancien, pénétrez à l’intérieur d’un ancien hôtel particulier et découvrez l’exposition sur l’histoire de la ville de Chambéry et son patrimoine.
Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr
Au cœur du centre ancien, pénétrez à l’intérieur d’un ancien hôtel particulier et découvrez l’exposition sur l’histoire de la ville de Chambéry et son patrimoine.
© GAROFOLIN / GRAND CHAMBERY