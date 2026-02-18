L’Hôtel de France [COMPLET] Hôtel de France Montbéliard

L’Hôtel de France [COMPLET]

Hôtel de France 40 Route d’Audincourt Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Autrefois résidence principale d’Henri Schwander, patron de l’entreprise Schwander Pyra, cette belle bâtisse construite en 1928 au bord de l’Allan, est depuis 50 ans un hôtel de caractère. Découvrez l’histoire de cette demeure, en compagnie d’une guide-conférencière et de la propriétaire de l’hôtel.

Inscription obligatoire sur reservation.agglo@montbeliard.fr .

Hôtel de France 40 Route d’Audincourt Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

