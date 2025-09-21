L’hôtel de la Belinaye et Thérèse de Moëlien Ancien hôtel de la Belinaye Fougères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le tribunal d’instance de Fougères, ancien hôtel particulier du 18e siècle nommé hôtel de la Belinaye, a vu naître le célèbre Marquis de la Rouërie. Il fut aussi le lieu de vie de sa cousine, Thérèse de Moëlien.

Au cours de cette visite guidée exceptionnelle, l’hôtel de la Belinaye vous ouvre ses portes ! Vous pourrez (re)découvrir son histoire et celle trépidante de Thérèse de Moëlien.

Ancien hôtel de la Belinaye 1 Pl. Gambetta, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 46 06 75 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-chateau@fougeres.fr »}] Dans cette demeure naquit, le 11 avril 1751, le marquis de La Rouërie, promoteur de la conjuration bretonne, qui, sous le nom de colonel Armand, fut le compagnon de La Fayette et l’ami de Washington.

