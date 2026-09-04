L’hôtel de la cigale joyeuse Montignac-Lascaux
samedi 10 octobre 2026 · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
L’hôtel de la cigale joyeuse
Salle Jean Macé, Espace Mandela Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
21h. Dans un hôtel en difficulté, la directrice fait appel à un coach pour tenter de sauver son établissement, symbole de la résilience face à l’adversité. Sur réservation. 5 à 8€
Théâtre : à l’hôtel de « la Cigale Joyeuse », les clients se font rares. Les employés s’occupent tant bien que mal, en attendant un probable licenciement. Avant de se résoudre à l’inévitable, la directrice de cet hôtel défraîchi va jouer son dernier atout : recruter un professionnel du coaching qui saura sauver son hôtel de la débâcle… ou pas ! .
Salle Jean Macé, Espace Mandela Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00
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English : L’hôtel de la cigale joyeuse
9:00 p.m. At a struggling hotel, the manager calls in a coach to try to save her establishment, a symbol of resilience in the face of adversity. By reservation only. 5 to 8?
L’événement L’hôtel de la cigale joyeuse Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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