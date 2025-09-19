L’Hôtel de la sous-préfecture de Brioude Sous-préfecture de Brioude Brioude

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025 mises en place chaque année par le Ministère de la Culture, les services de la sous-préfecture de Brioude, le PETR Pays de Lafayette et la Ville de Brioude vous proposent le samedi 20 septembre deux visites guidées de l’Hôtel de la Sous-préfecture. Ces visites guidées gratuites encadrées par l’équipe du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier se dérouleront la première à 9h30 et la seconde à 10h30 en présence de Monsieur le sous-préfet. Pour clôturer cette matinée de visites guidées, un concert gratuit proposé par l’Harmonie des enfants de Brioude aura lieu à 11h30 dans la cour de la sous-préfecture, rue du 14 juillet. Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, le dispositif Micro-Folie sera installée dans la salle Sereyjol avec le vendredi 19 septembre à 16h30 une conférence sur Les portraits du XVIIIème siècle en France, puis le samedi à 9h30 un Mini-atelier à partir de 6 ans, autour des Portraits royaux et ensuite à 10h30 la conférence Les portraits du XVIIIème siècle en France. Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Pour faciliter la gestion de groupe, nous vous demandons de réserver obligatoirement pour les deux visites guidées auprès des services de la sous-préfecture par mèl : sp-brioude@haute-loire.gouv.fr ou par téléphone au : 04 71 50 81 81.

Sous-préfecture de Brioude Rue du 14 juillet, 43100 Brioude 04 71 50 81 81 sp-brioude@haute-loire.gouv.fr

