L’hôtel-de-Ville à l’heure des années folles Hôtel de ville de Colombes Colombes

L’hôtel-de-Ville à l’heure des années folles Samedi 20 septembre, 20h00 Hôtel de ville de Colombes Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

2025 célèbre les 100 ans de l’Art déco !

De multiples références Art déco et années 30 se cachent dans les décors peints et éléments architecturaux de notre Hôtel-de-Ville. Venez-les (re)découvrir lors de cette soirée unique ! Avec le groupe « Octave et Anatole », plongez dans l’ambiance « Années folles »….

Visite guidée en musique.

Visite commentée sur le thème de l’Art Déco

Archives communales de Colombes