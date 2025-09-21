L’Hôtel de ville de Bondy : architecture, mobilier et décors Hôtel de Ville Bondy

L’Hôtel de ville de Bondy : architecture, mobilier et décors Dimanche 21 septembre, 11h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

À partir de 14 ans.

Construit par les architectes communaux René Roux-Dufourt et Noël Laval, l’Hôtel de ville de Bondy est inauguré en 1969. L’ambition est double pour cette municipalité dirigée par le maire Claude Fuzier : en faire un centre administratif et culturel. Une vaste salle des fêtes est intégrée au programme et un concours lancé pour l’équipement et la décoration de l’ensemble.

Plus de cinquante ans après, découvrez ces aménagements intérieurs et décors insoupçonnés. La salle des Mariages, celle du Conseil municipal ou encore le Salon Bleu vous révèleront le mobilier réalisé par le célèbre décorateur Joseph-André Motte et les œuvres de l’artiste Pierre Sabatier et du vitrailliste Max Ingrand.

Par Hélène Caroux, chargée d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis.

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la Ville de Bondy.

Hôtel de Ville Esplanade Claude-Fuzier 93143 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée

Jérémy Cuenin / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis