L’Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Hôtel de ville de Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer

L’Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville de Boulogne sur Mer Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez les salles historiques et le jardin japonais, admirez les tableaux en lien avec la ville.

Hôtel de ville de Boulogne sur Mer place de la résistance boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer