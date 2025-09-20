L’Hôtel de Ville de Chambéry Hôtel de Ville de Chambéry Chambéry

Sur inscription en ligne à partir du 5 septembre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:15:00

Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’Hôtel de Ville, en compagnie d’un guide-conférencier et de l’élu en charge du Patrimoine.

Sur inscription en ligne à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

Hôtel de Ville de Chambéry place de l'Hôtel de Ville 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

©VAH_CHAMBERY