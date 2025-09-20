L’hôtel de Ville de Quimperlé et les collections municipales Hôtel de Ville de Quimperlé Quimperlé

L'hôtel de Ville de Quimperlé et les collections municipales Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Quimperlé Finistère

Entrée et visite libre

Venez découvrir l’hôtel de Ville de Quimperlé installé dans une ancienne maison néoclassique construite au milieu du 19e siècle par Joseph-Gabriel de Mauduit de Kervern, fondateur des papeteries de Mauduit. Elle passe aux mains de différentes familles avant de devenir, au 20e siècle, une clinique puis une auberge de jeunesse. L’hôtel de Ville y est installé en 1944.

Cette visite est aussi l’occasion de découvrir les oeuvres exposées sur les murs de l’hôtel de Ville, provenant de la collection municipale.

Hôtel de Ville de Quimperlé 32 rue de Pont-Aven 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne L'actuel hôtel de Ville était à l'origine une maison particulière construite en 1862 pour Joseph Gabriel de Mauduit de Kervern fondateur des papeteries de Mauduit.

La demeure d’inspiration néo-classique comporte 3 corps de bâtiments juxtaposés. On ne connait pas l’architecte de ce édifice qui va connaitre des destinations diverses.

Vendu en 1878 à un tanneur qui le revend en 1923 à un marchand de biens, il abritera ensuite une clinique en 1930, une auberge de jeunesse en 1937, le quartier général de l’armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale, puis la mairie à partir de 1944.

Un vaste parc entoure le bâtiment.

Une partie de la collection municipale de peinture est présentée aux murs des couloirs.

Visite libre de l'hôtel de Ville de Quimperlé et d'une partie des collections municipales.

