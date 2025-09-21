L’hôtel de ville de Saint-Nazaire Hôtel de ville de Saint-Nazaire Saint-Nazaire

L’hôtel de ville de Saint-Nazaire Hôtel de ville de Saint-Nazaire Saint-Nazaire dimanche 21 septembre 2025.

L’hôtel de ville de Saint-Nazaire Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Gratuit. Réservation obligatoire (ouverture des inscriptions en septembre). Durée : 1 h 30. 6 créneaux : 10 h / 10 h 30 / 11 h / 14 h / 14 h 30 / 16 h. Accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’hôtel de ville ouvre ses portes pour une visite guidée exceptionnelle.

Une architecture citoyenne

Le 28 février 1960, le nouvel Hôtel de Ville est inauguré en conclusion de la phase officielle de la Reconstruction. Une date symbolique en commémoration du bombardement incendiaire du 28 février 1943.

Le bâtiment est fortement mis en scène dans la perspective de l’avenue de la République, accompagné de sa place.

Cette visite guidée vous entraîne à la découverte de l’histoire du bâtiment et de son architecture, des salles principales et de leurs arts décoratifs. Vous pourrez admirer le panorama sur la ville depuis le toit-terrasse.

Par la Mission des patrimoines – Ville de Saint-Nazaire.

Hôtel de ville de Saint-Nazaire Place François Blancho Saint-Nazaire 44600 Hôtel de Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’hôtel de ville ouvre ses portes pour une visite guidée exceptionnelle.

© Photographe Bruno Bouvry. Ville de Saint-Nazaire.