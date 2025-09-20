L’HÔTEL DE VILLE, HISTOIRE ET ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT HORS DU COMMUN Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage

L'HÔTEL DE VILLE, HISTOIRE ET ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT HORS DU COMMUN 20 et 21 septembre Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Édifié dans la période faste de l’entre-deux-guerres, l’hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage impressionne par son aspect et ses dimensions imposantes. Les architectes se sont inspirés à la fois du style néo-tudor, anglo-normand ou flamand, le tout avec une touche art déco qui lui donne toute sa personnalité. La visite guidée de l’édifice vous fera découvrir la majestueuse salle d’honneur, digne d’un château anglais, la salle du conseil et son mobilier ou la salle des mariages au plafond d’inspiration Tudor. Les fans d’Harry Potter s’imagineront sans aucun doute évoluer dans un décor digne de Poudlard !

Visites libres : samedi et dimanche, de 10h à 12h

Départ : place Édouard VII | Visites guidées sur réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 72 00 http://www.letouquet.com L'hôtel de ville a été construit en 1931 sur les plans des architectes Louis Debrouwer et Pierre Drobecq. La maçonnerie est en matériaux de la région : Pierre de Bainchtun et d'équipement. Hauteur du beffroi : 38 m. Il contient une horloge monumentale équipée de carillons qui sonnent, depuis 1931, les quarts et les demies.

Classé au titre des Monuments Historiques depuis 2014.

© Lucas ROSEUW