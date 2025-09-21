L’Hôtel de Ville, un témoin des transformations de la place Place du 11 Novembre Laval

L’Hôtel de Ville, un témoin des transformations de la place Place du 11 Novembre Laval dimanche 21 septembre 2025.

L’Hôtel de Ville, un témoin des transformations de la place Dimanche 21 septembre, 14h00 Place du 11 Novembre Mayenne

Visites toutes les 30 minutes. Inscription sur site (jauge limitée à 25 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fleuron de l’architecture néo-classique du 19e siècle, l’Hôtel de Ville de Laval témoigne, de par sa riche histoire, de l’investissement des Lavallois dans la gestion des affaires de la cité. À l’occasion d’une rencontre privilégiée avec les élus, (re)découvrez les lieux dans lesquels s’est décidé l’aménagement de la nouvelle place du 11 Novembre.

Place du 11 Novembre 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Ville de Laval