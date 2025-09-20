L’Hôtel de Ville, une maison du Consulat depuis plus de 700 ans Hôtel de Ville Perpignan

L’Hôtel de Ville, une maison du Consulat depuis plus de 700 ans 20 et 21 septembre Hôtel de Ville Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Site ouvert en accès libre samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:45:00 – 2025-09-20T12:45:00

Fin : 2025-09-21T11:45:00 – 2025-09-21T12:45:00

Entrez dans l’ancien Loge du Consulat, construite sous le roi Sanche de Majorque. Son vestibule avec ses deux élégantes arcades vous accueille sous un plafond médiéval soutenu par des sculptures étonnantes de créatures fantastiques. La salle de mariage, autrefois salle des consuls, vous surprendra par son décor luxuriant du XIXe siècle et son plafont inspiré de l’art hispano-mauresque. Dans le patio, une rencontre artistique vous attend avec « Méditerranée », une sculpture signée Aristide Maillol.

Hôtel de Ville Place de la Loge, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie Edifié à partir du 13e siècle, le bâtiment d’architecture typique roussillonnaise se compose d’un vestibule dont le plafond peint, du 14e siècle, repose sur des corbeaux sculptés d’un bestiaire fantastique. La salle des mariages, autrefois salle des consuls, possède, quant à elle, un plafond à caissons de style hispano-mauresque et un décor foisonnant du 19e siècle. Le patio central abrite Méditerranée, œuvre d’Aristide Maillol.

Visites guidées proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan