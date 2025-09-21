L’hôtel de ville vous ouvre ses portes : immersion dans l’art architectural Mairie Dieuze

L’hôtel de ville vous ouvre ses portes : immersion dans l’art architectural Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Mairie Moselle

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre de l’ouverture exceptionnelle de la mairie de Dieuze, venez découvrir l’architecture dieuzoise.

Mairie 12 place de l’Hôtel de Ville, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 0387869422 https://www.dieuze.fr/ https://www.facebook.com/communededieuze Dieuze est une commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est. Ses habitants, appelés les Dieuzois, étaient 3 093 en 2015. Historiquement et culturellement ancrée en Lorraine, la commune fut un ancien chef-lieu de district et de canton.

Ville d’origine de plusieurs personnages célèbres, dont quatre académiciens, Dieuze possède un passé prestigieux, marqué notamment par l’exploitation des salines. Le développement de la ville est étroitement lié aux sources salées. Ce patrimoine se dévoile au fil de la visite de lieux emblématiques tels que le site des Salines royales et sa fresque sur le thème du sel, le parc de la Sculpture ou encore la nécropole, située à proximité de la promenade du canal. Parkings à proximité, site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Dieuze