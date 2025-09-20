L’HÔTEL DES POSTES, UN MONUMENT HISTORIQUE ART DÉCO Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage

L’HÔTEL DES POSTES, UN MONUMENT HISTORIQUE ART DÉCO Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage samedi 20 septembre 2025.

L’HÔTEL DES POSTES, UN MONUMENT HISTORIQUE ART DÉCO Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Bâti en 1927, l’Hôtel des Postes, fraîchement restauré, est aujourd’hui le monument Art Déco, inscrit aux Monuments historiques de la station. Ce bâtiment regorge de détails typiques de ce mouvement des Années folles : formes géométriques, fers forgés, céramiques, typographies emblématiques. Saurez-vous reconnaître toutes ces inspirations ?

Samedi à 10h & 11h (durée : 45min) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : perron de l’Hôtel des Postes, 100 rue de Metz | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage 100 rue de Metz, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/23syagtg »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage