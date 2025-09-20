L’hôtel-Dieu de Carpentras, lumière sur l’hôpital du XVIIIe siècle Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras

L’hôtel-Dieu de Carpentras, lumière sur l’hôpital du XVIIIe siècle

Fondé entre 1750 et 1762 par l’évêque Malachie d’Inguimbert, conçu par l’architecte Antoine d’Alleman, l’hôtel-Dieu de Carpentras incarne une vision hospitalière novatrice, alliant progrès médical et haute qualité artistique.

Par ses dimensions, il s’impose comme l’un des bâtiments les plus remarquables de Carpentras et du Vaucluse. Deuxième monument historique du département par sa superficie, l’hôtel-Dieu fut protégé dès 1862, alors même qu’il était encore en activité — signe de l’exception de son architecture à une époque où l’art médiéval dominait les goûts.

Entre ses murs, administrateurs, médecins, chirurgiens, sœurs infirmières, avec le soutien matériel et financier des Carpentrassiens, ont œuvré au service des malades les plus démunis.

En activité jusqu’en 2002, avant le transfert des services hospitaliers au Pôle santé, le bâtiment entame dès 2017 une nouvelle vie culturelle en accueillant la bibliothèque-musée Inguimbertine.

Dans l’ancien chœur des religieuses, une exposition retraçant l’histoire, l’architecture et le fonctionnement de cet hôpital exemplaire du siècle des Lumières vous sera présentée à partir du 20 septembre 2025.

L’exposition permanente et l’exposition temporaire Duplessis (1725-1802). L’art de peindre la vie seront en accès libre tout au long du week-end.

Hospice construit entre 1750 et 1760 par l'architecte local Antoine d'Allemand, sous la maîtrise d'ouvrage de Monseigneur d'Inguimbert, grand mécène dans l'esprit du siècle des lumières. Les bâtiments s'ordonnent autour d'une cour carrée : rez-de-chaussée, étage et attique. Dans l'aile ouest, la chapelle abrite le tombeau de Mgr d'Inguimbert. L'apothicairerie a conservé son décor initial de paysages en camaïeu de S. Duplessis et de Peyrotte et ses chevrettes de Moustiers et de Montpellier (pots en faïence des XVIe et XVIIe siècle). La façade est surmontée de six pots à feu de près de quatre mètres de hauteur.

