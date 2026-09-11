L’Hôtel-Dieu de Coëffort, Église Sainte Jeanne-d’Arc, Le Mans

Informations pratiques

L’Hôtel-Dieu de Coëffort Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Sainte Jeanne-d’Arc Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Laissez-vous conter l’hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle et découvrez notre exposition temporaire consacrée à Jean Touret.

Réservation : Maison du Pilier-Rouge

Église Sainte Jeanne-d’Arc Place George Washington, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243846955 https://www.sarthecatholique.fr/ens_le-mans-centre-sud [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}] Ancienne salle des malades de l’Hôtel Dieu de Coeffort, puis chapelle de la mission.

Laissez-vous conter l’hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle et découvrez notre à…

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