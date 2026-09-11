L’Hôtel d’Isabelle de Luxembourg, L’hôtel Isabelle de Luxembourg, Béthune

Informations pratiques

L’Hôtel d’Isabelle de Luxembourg 19 et 20 septembre L’hôtel Isabelle de Luxembourg Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une visite guidée vous est proposée toutes les demi-heures.

L’hôtel Isabelle de Luxembourg 113 rue de la delivrance 62400 Bethune Béthune 62400 Vieux Bethune Pas-de-Calais Hauts-de-France 0649611956 Cette demeure, appelée Hôtel Isabelle de Luxembourg, a été construite entre 1510 et 1519. Elle est considérée comme l’une des plus anciennes maisons de Béthune encore conservées. Elle fut édifiée pour Isabelle de Luxembourg-Saint-Pol, une noble dame qui fonda à proximité le couvent des Annonciades. Un passage lui permettait de rejoindre directement le couvent afin de participer à la vie religieuse des sœurs.

Après la mort d’Isabelle de Luxembourg en 1519, la demeure connaît plusieurs vies successives. Elle est intégrée à l’ensemble conventuel et devient un couvent jusqu’à la Révolution française. On la surnomme alors « l’Abiette » ou « la maison des abbés ».

Au fil des siècles, le bâtiment est transformé pour des usages très variés :

tannerie,

moulin,

logement pour voyageurs aisés,

commerce de fournitures générales,

puis activité industrielle pendant une longue période.

L’édifice est organisé autour d’une cour carrée et conserve des éléments remarquables de la Renaissance, notamment des vitraux du XVIᵉ siècle.

Aujourd’hui, après une importante restauration, cette maison historique accueille des suites d’hôtes et un espace bien-être. Le bâtiment de 1510 a ainsi retrouvé une nouvelle vie tout en conservant son caractère patrimonial exceptionnel. Lors des visites patrimoniales récentes, les conditions annoncées étaient :

accès gratuit ;

ouvert à tout public ;

visite commentée ;

découverte de la cour médiévale, du jardin, des caves voûtées et de certaines chambres d’hôtes ;

accès sur place aux horaires indiqués par les organisateurs.

Une visite guidée vous est proposée toutes les demi-heures, sur réservation.

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