L'Hôtel du Département de Saône-et-Loire ouvre ses portes Rue de Lingendes Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Visite du site

Découvrez les coulisses des grandes décisions qui façonnent notre département.

L’Hôtel du Département de Saône-et-Loire vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle. Pénétrez dans ce lieu chargé d’histoire, et explorez des espaces emblématiques

• Le bureau du président (10h 12h)

• La galerie des portraits

• L’hémicycle, rénové en 2023

Vous serez également émerveillé par les deux toiles, Allégories de la vigne ,

classées Monuments Historiques en 2023. Ces œuvres remarquables marquent

l’importance de la production viticole en Saône-et-Loire.

Venez admirer ce patrimoine unique et comprendre comment se construit le quotidien de votre département.

Une occasion rare à ne pas manquer !

Rencontre avec une architecte spécialiste du patrimoine et animation

14h 17h30

Envie de percer les secrets de la restauration du patrimoine ? Rencontrez une architecte qui vous dévoilera tout !

Et pour une touche locale et mélodieuse, laissez-vous emporter par la compagnie Zamareq qui rendra un vibrant hommage au Mâconnais en interprétant des chansons de Fernand Vélon (1874-1929), sportif, journaliste, poète et chansonnier. Une journée unique alliant histoire, architecture et musique en perspective ! .

Rue de Lingendes Hôtel du Département Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 66 00 patrimoineculturel@saoneetloire71.fr

