L’Hôtel du libre-échange ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Mardi 16 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! L’Hôtel du libre-échange, de Georges Feydeau par l’Atelier de 17h46, encadré par Valéry Forestier. Vaudeville.

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !

L’Hôtel du libre-échange, de Georges Feydeau | par l’Atelier de 17h46, encadré par Valéry Forestier | Vaudeville

Pinglet et la femme de son associé Paillardin se donnent un rendez-vous adultère dans un hôtel borgne, ignorant que le mari, d’autres amants clandestins et toute une galerie de personnages farfelus s’y croisent déjà, provoquant un délire de quiproquos et de situations absurdes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-16T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/l-hotel-du-libre-echange-pleins-feux-mar-16-juin-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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