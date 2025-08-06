L’hôtel du libre-échange Cholet

L’hôtel du libre-échange Cholet vendredi 16 janvier 2026.

L’hôtel du libre-échange

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

Feydeau déchaîné dans un tourbillon d’infidélités, de portes qui claquent et de vaudeville à son sommet.

par le TRPL. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’hôtel du libre-échange Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais