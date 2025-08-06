L’hôtel du libre-échange Cholet
L’hôtel du libre-échange Cholet vendredi 16 janvier 2026.
L’hôtel du libre-échange
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18
Feydeau déchaîné dans un tourbillon d’infidélités, de portes qui claquent et de vaudeville à son sommet.
par le TRPL. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
