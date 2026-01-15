L’Hôtel du Libre Echange espace Jean-Marie Truchot Trouy 7 et 8 février Entrée payante

Théâtre Chanté

L’HÔTEL DU LIBRE ECHANGE en théâtre chanté

Art&Miz est heureux de vous présenter sa prochaine production:

Adaptation de l’Œuvre de Feydeau : Hôtel du Libre-Échange en théâtre chanté

La Troupe Art&Miz Compagnie revisite la pièce de théâtre de Georges Feydeau. Initialement en 3 actes, la pièce repose sur des quiproquos, des situations absurdes et un rythme effréné.

L’histoire tourne autour de Pinglet, un homme marié mais volage, qui tente de séduire Marcelle, l’épouse de son ami Paillardin. Pour leur rendez-vous clandestin, il choisit l’Hôtel du Libre-Échange, un établissement douteux où les couples illégitimes se retrouvent.

Mais le hasard fait que plusieurs personnages, y compris Paillardin, sa femme, et d’autres connaissances, se retrouvent dans le même hôtel au même moment, déclenchant une série de malentendus et de situations cocasses.

Art&Miz transforme cette pièce en théâtre chanté, en intégrant différentes chansons et regroupant une trentaine de comédiens et solistes sur scène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:45:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/artetmiz/evenements/l-hotel-du-libre-echange artetmiz.cie@gmail.com 0638217031

espace Jean-Marie Truchot avenue du cabaret, Trouy Trouy 18570 Cher



