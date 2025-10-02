L’HÔTEL DU LIBRE-ÉCHANGE Montpellier

L’HÔTEL DU LIBRE-ÉCHANGE Montpellier jeudi 2 octobre 2025.

L’HÔTEL DU LIBRE-ÉCHANGE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04

Vingt ans après le grand succès de La Puce à l’oreille, Stanislas Nordey met en scène L’Hôtel du Libre-Échange et renoue avec la fantaisie et la précision horlogère du théâtre de Feydeau.

Vingt ans après le grand succès de La Puce à l’oreille, Stanislas Nordey met en scène L’Hôtel du Libre-Échange et renoue avec la fantaisie et la précision horlogère du théâtre de Feydeau.

Il s’accompagne d’une distribution réjouissante pour porter à la scène les pérégrinations de deux couples d’amis, les Pinglet et les Paillardin pris dans une mécanique d’adultère délirante.

Dans l’enchevêtrement de situations amoureuses aussi complexes qu’absurdes, ce sont toutes les règles de la logique qui volent en éclat. Tous les ingrédients sont savamment dosés pour dévoiler avec finesse et perspicacité l’intelligence de la langue et faire surgir le rire.

02/10/2025 20:00

03/10/2025 20:00

04/10/2025 17:00

À partir de

14 ans

Le 4 octobre, représentation en audiodescription .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

Twenty years after the great success of La Puce à l?oreille, Stanislas Nordey directs L?Hôtel du Libre-Échange, reviving the fantasy and clockwork precision of Feydeau?s theater.

German :

Zwanzig Jahre nach dem großen Erfolg von La Puce à l’oreille (Der Floh im Ohr) inszeniert Stanislas Nordey L’Hôtel du Libre-Échange und knüpft an die Fantasie und die uhrmacherische Präzision von Feydeaus Theater an.

Italiano :

Vent’anni dopo il grande successo de La Puce à l’oreille, Stanislas Nordey dirige L’Hôtel du Libre-Échange, facendo rivivere la fantasia e la precisione ad orologeria del teatro di Feydeau.

Espanol :

Veinte años después del gran éxito de La Puce à l’oreille, Stanislas Nordey dirige L’Hôtel du Libre-Échange, reviviendo la fantasía y la precisión de relojería del teatro de Feydeau.

L’événement L’HÔTEL DU LIBRE-ÉCHANGE Montpellier a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT MONTPELLIER