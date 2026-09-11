L’Hôtel Ferraris, hôtel particulier bâti par Germain Boffrand, Hôtel Ferraris, Nancy

Informations pratiques

L’Hôtel Ferraris, hôtel particulier bâti par Germain Boffrand Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel Ferraris Meurthe-et-Moselle

Limité à 25 personnes par séance, durée d’une heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle, en le replaçant dans son contexte urbain et le contexte des demeures nobiliaires de cette époque. Au-delà de ces caractéristiques architecturales, cette visite évoquera le fonctionnement quotidien d’un hôtel particulier du début du XVIIIe siècle.

Hôtel Ferraris 29 Rue du Haut Bourgeois, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 32 90 63 http://patrimoines.lorraine.eu/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetweb.fr/lhotel-ferraris-hotel-particulier-bati-par-germain-boffrand »}] Proche de la vieille ville et du Palais Ducal, à mi-chemin de la rue du Haut-Bourgeois, se dresse l’hôtel Ferraris, un exemple particulièrement significatif des grands hôtels particuliers érigés à Nancy au cours du règne du Duc Léopold (1698-1729). Attribué à Germain Boffrand (1667-1754), il a conservé le décor peint du plafond de son escalier, dû au pinceau de Giacomo Barilli (1685-1739), collaborateur du célèbre décorateur italien Francesco Bibiena. Depuis 1976, l’immeuble abrite l’inventaire général du patrimoine culturel.

Visite de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, en le replaçant dans son contexte urbain et le contexte des demeures nobiliaires de cette époque. Au-delà de ces caractéristiques architecturales,…

© Bertrand Drapier, Nancy, Hôtel Ferraris – Région Grand Est – Inventaire général