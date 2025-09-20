L’HÔTEL WESTMINSTER, ENTRE ART DÉCO ET INFLUENCE BRITANNIQUE Hôtel Westminster Le Touquet-Paris-Plage

L’HÔTEL WESTMINSTER, ENTRE ART DÉCO ET INFLUENCE BRITANNIQUE 20 et 21 septembre Hôtel Westminster Pas-de-Calais

20 personnes maximum (aucun dépassement de jauge autorisé) ; Réservation obligatoire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Si vous imaginez un hôtel emblématique au Touquet-Paris-Plage, vous penserez sûrement à l’hôtel Westminster. Et pour cause, l’actuel hôtel 5 étoiles de la station, qui a accueilli nombre de personnalités, impressionne par son style Art Déco et son influence britannique. Bow-windows, mobilier ou encore fers forgés, tant d’éléments que vous découvrirez lors de la visite.

Samedi à 10h & 11h et dimanche à 10h30 & 16h30 (durée : 45 min environ) | 20 pers. max | Accès sur réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : perron de l’hôtel Westminster, devant les marches | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Hôtel Westminster Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/24zyfsf9 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage