L’Humanité face aux IA génératives rencontre exceptionnelle avec Eric Sadin Fruitière Numérique Lourmarin

L’Humanité face aux IA génératives rencontre exceptionnelle avec Eric Sadin
Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 1945 (D943) Lourmarin Vaucluse
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Rencontre avec le philosophe Eric Sadin pour la sortie de son dernier essai Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle aux éditions L’échappée.
Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 1945 (D943) Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 10 83 librairie@larumeurdescretes.fr
English :
Interview with philosopher Eric Sadin for the release of his latest essay Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l?intelligence artificielle , published by L’échappée.
German :
Treffen mit dem Philosophen Eric Sadin anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Essays Le Désert de nous-mêmes Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle (Die Wüste unserer selbst Die intellektuelle und kreative Wende der künstlichen Intelligenz) im Verlag L’échappée.
Italiano :
Incontriamo il filosofo Eric Sadin in occasione dell’uscita del suo ultimo saggio Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle , pubblicato da L’échappée.
Espanol :
Nos reunimos con el filósofo Eric Sadin con motivo de la publicación de su último ensayo, Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle , publicado por L’échappée.
