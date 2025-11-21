L’Humanité face aux IA génératives rencontre exceptionnelle avec Eric Sadin Fruitière Numérique Lourmarin

L’Humanité face aux IA génératives rencontre exceptionnelle avec Eric Sadin

Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 1945 (D943) Lourmarin Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Rencontre avec le philosophe Eric Sadin pour la sortie de son dernier essai Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle aux éditions L’échappée.

.

Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 1945 (D943) Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 10 83 librairie@larumeurdescretes.fr

English :

Interview with philosopher Eric Sadin for the release of his latest essay Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l?intelligence artificielle , published by L’échappée.

German :

Treffen mit dem Philosophen Eric Sadin anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Essays Le Désert de nous-mêmes Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle (Die Wüste unserer selbst Die intellektuelle und kreative Wende der künstlichen Intelligenz) im Verlag L’échappée.

Italiano :

Incontriamo il filosofo Eric Sadin in occasione dell’uscita del suo ultimo saggio Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle , pubblicato da L’échappée.

Espanol :

Nos reunimos con el filósofo Eric Sadin con motivo de la publicación de su último ensayo, Le Désert de nous-même Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle , publicado por L’échappée.

L’événement L’Humanité face aux IA génératives rencontre exceptionnelle avec Eric Sadin Lourmarin a été mis à jour le 2025-11-14 par Destination Luberon Monts de Vaucluse