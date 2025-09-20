L’humanité, une longue histoire de migrations Arkeos – Musée, Parc archéologique Douai
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:45:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:45:00
EXPOSITION TEMPORAIRE
L’humanité, une longue histoire de migrations
Jusqu’au 19 octobre
Qu’est-ce qu’un territoire ?
Comment définit-on un « chez-nous » ?
Quelle est ma culture ?
Qui est « l’autre » ?
Qu’est-ce qu’un peuple ?
Jour après jour, les archéologues mettent au jour des vestiges témoignant que, depuis que les humains ont quitté l’Afrique pour coloniser le reste de la Terre il y a au moins 2 millions d’années, ils n’ont jamais cessé de parcourir la planète.
Cette Archéocapsule montre, au travers de six exemples archéologiques significatifs, que nous nous sommes toujours déplacés partout, à des rythmes différents, par curiosité, contrainte ou nécéssité, très loin ou a proximité, par peuples ou petits groupes.
Des rencontres de populations, pacifiques ou brutales, ont produit d’infinis métissages, construit et enrichi de multiples cultures.
En partenariat avec l’Inrap
Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21
