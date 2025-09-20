L’humanité, une longue histoire de migrations Arkeos – Musée, Parc archéologique Douai

L’humanité, une longue histoire de migrations Arkeos – Musée, Parc archéologique Douai samedi 20 septembre 2025.

L’humanité, une longue histoire de migrations 20 et 21 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:45:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:45:00

EXPOSITION TEMPORAIRE

L’humanité, une longue histoire de migrations

Jusqu’au 19 octobre

Qu’est-ce qu’un territoire ?

Comment définit-on un « chez-nous » ?

Quelle est ma culture ?

Qui est « l’autre » ?

Qu’est-ce qu’un peuple ?

Jour après jour, les archéologues mettent au jour des vestiges témoignant que, depuis que les humains ont quitté l’Afrique pour coloniser le reste de la Terre il y a au moins 2 millions d’années, ils n’ont jamais cessé de parcourir la planète.

Cette Archéocapsule montre, au travers de six exemples archéologiques significatifs, que nous nous sommes toujours déplacés partout, à des rythmes différents, par curiosité, contrainte ou nécéssité, très loin ou a proximité, par peuples ou petits groupes.

Des rencontres de populations, pacifiques ou brutales, ont produit d’infinis métissages, construit et enrichi de multiples cultures.

En partenariat avec l’Inrap

Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21

Journées européennes du patrimoine 2025

@Douaisis Agglo