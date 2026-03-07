L’humoriste belge PE Jennar à Paris La Nouvelle Seine PARIS

Et toi, qu’est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand ?

Qu’est-ce que PE Jennar a pu la détester cette question quand il était petit…

Aujourd’hui, le Belge fait de l’humour. Et se justifie : “Enfin j’essaye, c’est prétentieux de dire : je fais rire. Alors je préfère dire: j’essaye de faire rire”.

Dans son spectacle “Ca ne s’est pas passé comme prévu”, il raconte ses débuts dans l’humour, la galère pour se faire remarquer, la quête d’un public, les chroniques sur le service public belge… et puis le moment où on le remercie — comprendre : on le vire poliment. 1 fois… 2 fois… 3 fois !

Il parle aussi des réseaux sociaux, ce grand chantier moderne où, visiblement, son chat peut parfois avoir plus de succès que lui.

Et puis un jour, PE devient papa. Là, tout change. Les priorités, le regard sur le monde… Entre les hauts et les bas, les doutes et les joies, il garde une philosophie plutôt simple : mieux vaut en rire.

PE Jennar propose un spectacle à son image : authentique, touchant et drôle.

Et au final, une question demeure… Alors : elle est pas belle, la vie ?

—

Un spectacle de/avec Pierre-Emmanuel Jennar

Le spectacle traite de sujets sensibles – Déconseillé au moins de 14 ans

—

Mardi 31 mars et mercredi 1er avril à 19h

La Nouvelle Seine, péniche sur berge, face au 3 quai de Montebello, 75005 Paris

Info-résa : https://lanouvelleseine.com/events/pe-jennar-dans-ca-ne-sest-pas-passe-comme-prevu-2/

Et toi, qu’est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand ? Qu’est-ce que PE Jennar a pu la détester cette question quand il était petit…

Du mardi 31 mars 2026 au mercredi 01 avril 2026 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h30

payant Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T19:00:00+02:00_2026-04-01T20:30:00+02:00

La Nouvelle Seine Péniche sur berge, face au 3 quai de Montebello 75005 PARIS

https://www.facebook.com/PEjennar https://www.facebook.com/PEjennar Info & Réservation Info & Réservation



Afficher la carte du lieu La Nouvelle Seine et trouvez le meilleur itinéraire

