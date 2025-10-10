l’Humoriste D’Jal Samer Samer
l’Humoriste D’Jal Samer Samer vendredi 10 octobre 2025.
l’Humoriste D’Jal Samer
Samer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Sortir en Pays de Desvres-Samer vous propose une soirée 100% humour !
Salle polyvalente Claude Bailly Samer
D’Jal débarque avec son spectacle « En pleine conscience » !
Un moment de rire, d’émotion et d’énergie à ne pas manquer !
Tarif 35€ Placement libre
Réservations en ligne www.billetweb.fr/djal-en-pleine-conscience
Ne tardez pas, les places sont limitées ! .
Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 92 07 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement l’Humoriste D’Jal Samer Samer a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme Desvres-Samer