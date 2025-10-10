l’Humoriste D’Jal Samer Samer

l’Humoriste D’Jal Samer Samer vendredi 10 octobre 2025.

l’Humoriste D’Jal Samer

Samer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Sortir en Pays de Desvres-Samer vous propose une soirée 100% humour !

Salle polyvalente Claude Bailly Samer

D’Jal débarque avec son spectacle « En pleine conscience » !

Un moment de rire, d’émotion et d’énergie à ne pas manquer !

Tarif 35€ Placement libre

Réservations en ligne www.billetweb.fr/djal-en-pleine-conscience

Ne tardez pas, les places sont limitées ! .

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 92 07 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement l’Humoriste D’Jal Samer Samer a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme Desvres-Samer