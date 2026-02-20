L’humour vachement accessible Centre International de la Caricature Saint-Just-le-Martel

L’humour vachement accessible

Dans le cadre de notre campagne de financement participatif avec LudiMuséo, soutenue par Limoges Métropole, et intitulée L’humour vachement accessible , le Centre International de la Caricature et du Dessin de Presse vous propose une soirée festive. Quatre artistes ; Ali Hamra, Bidu, Leneuf et Marilo, livreront une bataille artistique et vous pourrez assister à d’autres surprises, notamment une tombola au profit du projet vachement accessible .

Inscription gratuite après réservation auprès des organisateurs. .

