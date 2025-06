L’HVAR fête ses 25 ans Laissac-Sévérac l’Église 28 juin 2025 07:00

Aveyron

L’HVAR fête ses 25 ans HVAR Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

L’HVAR fête ses 25 ans au stade de Bertholène le Samedi 28 Juin !

L’HVAR fête ses 25 ans au stade de Bertholène le Samedi 28 Juin :

10h-17h Tournoi de Rugby à 5

17h30-18h Remise du trophée

18h Apéro-Musical avec BANDAS

21h-23h Diffusion de la FINALE TOP 14 sur Ecran Géant

23h-3h Soirée Festive ouverte à tous

Buvette et restauration sur place réservation du repas de midi au 06 31 61 16 14

Animations pour les enfants tout l’Après-Midi

Infos @HVARUGBY .

HVAR

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

English :

HVAR celebrates its 25th anniversary at the Bertholène stadium on Saturday June 28!

German :

Der HVAR feiert sein 25-jähriges Bestehen im Stadion von Bertholène am Samstag, den 28. Juni!

Italiano :

HVAR festeggia il suo 25° anniversario allo stadio Bertholène sabato 28 giugno!

Espanol :

HVAR celebra su 25º aniversario en el estadio Bertholène el sábado 28 de junio

L’événement L’HVAR fête ses 25 ans Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)