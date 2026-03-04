L’hybride immersif｜ABYSSES – Échos des océans, L’hybride, Lille

L’hybride immersif｜ABYSSES – Échos des océans 7 mars – 29 avril L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00

Du 7 mars au 17 mai 2026

Les mercredis, samedis et dimanches

Depuis toujours, les profondeurs font fantasmer l’humanité. Les fonds marins recèlent de nombreux mystères qui nous fascinent et nourrissent notre imaginaire.

Que trouve-t-on au fond de l’eau ? Qu’est-ce qui se cache dans l’obscurité des abysses ? Un ballet de poissons et autres espèces marines restant à identifier ? Une cité engloutie, symbole d’utopie et de progrès ? Des souvenirs perdus à jamais ? Un monde abstrait et coloré ?

Embarquez à bord de ce programme de 4 courts métrages : une plongée immersive, sensible et poétique, entre secrets du vivant et rêveries d’ailleurs.

Dès 8 ans.

Durée du programme : 40 min env.

+ INFOS PRATIQUES

Horaires : les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 20h30 (détail des séances dans la billetterie)

Attention : la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard.

Ouverture des portes : 30 min avant le début de séance

Bar et petite restauration sur place pour les séances de 20h30

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances.

Infos : www.lhybride.org

Réserver : billetterie.rencontres-audiovisuelles.org

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org

En 2026, le lieu se transforme et devient la première salle de video mapping immersif des Hauts-de-France en intégrant ce nouveau volet dans sa programmation, tout en continuant à proposer des séances de courts métrages tout au long de l’année.

Un espace de diffusion et d’expérimentation où cinéma et arts numériques se rencontrent et se réinventent !

L’hybride présente un programme de video mapping immersif pour plonger au cœur des océans…

Rencontres Audiovisuelles