L’hybride immersif｜ABYSSES Échos des océans Lille

Lille

L’hybride immersif｜ABYSSES Échos des océans

18 rue Gosselet Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-11 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-01 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-19

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

Depuis toujours, les profondeurs font fantasmer l’humanité. Les fonds marins recèlent de nombreux mystères qui nous fascinent et nourrissent notre imaginaire.

Que trouve-t-on au fond de l’eau ? Qu’est-ce qui se cache dans l’obscurité des abysses ? Un ballet de poissons et autres espèces marines restant à identifier ? Une cité engloutie, symbole d’utopie et de progrès ? Des souvenirs perdus à jamais ? Un monde abstrait et coloré ?

Embarquez à bord de ce programme de 4 courts métrages une plongée immersive, sensible et poétique, entre secrets du vivant et rêveries d’ailleurs.

**Dès 8 ans.**

**Durée du programme 40 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches (détail des séances dans la billetterie)

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 30 min avant le début de séance

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-abysses-echos-des-oceans/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/40-L-hybride-immersif-ABYSSES)

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

Depuis toujours, les profondeurs font fantasmer l’humanité. Les fonds marins recèlent de nombreux mystères qui nous fascinent et nourrissent notre imaginaire.

Que trouve-t-on au fond de l’eau ? Qu’est-ce qui se cache dans l’obscurité des abysses ? Un ballet de poissons et autres espèces marines restant à identifier ? Une cité engloutie, symbole d’utopie et de progrès ? Des souvenirs perdus à jamais ? Un monde abstrait et coloré ?

Embarquez à bord de ce programme de 4 courts métrages une plongée immersive, sensible et poétique, entre secrets du vivant et rêveries d’ailleurs.

**Dès 8 ans.**

**Durée du programme 40 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches (détail des séances dans la billetterie)

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 30 min avant le début de séance

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-abysses-echos-des-oceans/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/40-L-hybride-immersif-ABYSSES) .

18 rue Gosselet Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 24 84 contact@lhybride.org

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English :

_**Wednesdays, Saturdays, and Sundays**_

The depths have always captured the human imagination. The ocean floor holds many mysteries that fascinate us and fuel our imagination.

What lies at the bottom of the sea? What lurks in the darkness of the abyss? A ballet of fish and other unidentified marine species? A sunken city, a symbol of utopia and progress? Memories lost forever? An abstract, colorful world?

Embark on this program of four short films: an immersive, sensitive, and poetic dive into the secrets of life and daydreams of faraway places.

**Ages 8 and up.**

**Program duration: approx. 40 min.**

**+ PRACTICAL INFO**

**Showtimes:** Wednesdays, Saturdays, and Sundays (see the ticket office for showtime details)

_Please note: the performance begins at the time indicated on your ticket. It will not be possible to watch the beginning of the program if you arrive late._

**Doors open:** 30 minutes before the start of the show

Tickets available online or at the box office during show times.

_Online ticket sales open approximately 3 weeks before the shows._

**Info:** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-abysses-echos-des-oceans/)

**Booking:** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/40-L-hybride-immersif-ABYSSES)

L’événement L’hybride immersif｜ABYSSES Échos des océans Lille a été mis à jour le 2026-06-13 par Hauts-de-France Tourisme