L’hybride immersif｜Illusions Lille

Lille

L’hybride immersif｜Illusions

18 rue Gosselet Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

L’hybride se transforme en terrain de jeu visuel et sensoriel dans ce programme de 8 courts métrages immersifs, entre formes abstraites, imaginaires et hypnotiques.

Tantôt douces et contemplatives, tantôt intenses et étourdissantes, ces créations jouent avec nos repères elles construisent et déconstruisent l’espace, brouillent l’ensemble de nos sens, et nous plongent dans des univers inconnus et fascinants.

**Dès 10 ans.**

**Durée du programme 40 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches (détail des séances dans la billetterie)

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 30 min avant le début de séance

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-abysses-echos-des-oceans/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/40-L-hybride-immersif-ABYSSES)

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

L’hybride se transforme en terrain de jeu visuel et sensoriel dans ce programme de 8 courts métrages immersifs, entre formes abstraites, imaginaires et hypnotiques.

Tantôt douces et contemplatives, tantôt intenses et étourdissantes, ces créations jouent avec nos repères elles construisent et déconstruisent l’espace, brouillent l’ensemble de nos sens, et nous plongent dans des univers inconnus et fascinants.

**Dès 10 ans.**

**Durée du programme 40 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches (détail des séances dans la billetterie)

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 30 min avant le début de séance

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-abysses-echos-des-oceans/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/40-L-hybride-immersif-ABYSSES) .

18 rue Gosselet Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 24 84 contact@lhybride.org

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English :

_**Wednesdays, Saturdays, and Sundays**_

L’hybride transforms into a visual and sensory playground in this program of eight immersive short films, blending abstract, imaginative, and hypnotic forms.

By turns gentle and contemplative, intense and dizzying, these creations play with our points of reference: they construct and deconstruct space, blur all our senses, and plunge us into unknown and fascinating worlds.

**Ages 10 and up.**

**Program duration: approx. 40 min.**

**+ PRACTICAL INFO**

**Showtimes:** Wednesdays, Saturdays, and Sundays (see the box office for specific showtimes)

_Please note: the show begins at the time indicated on your ticket. It will not be possible to catch the beginning of the program if you arrive late._

**Doors open:** 30 minutes before the start of the show

Tickets available online or at the box office during show times.

_Online ticket sales open approximately 3 weeks before the shows._

**Info:** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-abysses-echos-des-oceans/)

**Booking:** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/40-L-hybride-immersif-ABYSSES)

L’événement L’hybride immersif｜Illusions Lille a été mis à jour le 2026-06-13 par Hauts-de-France Tourisme