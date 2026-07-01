L’hybride immersif｜Spécial Kids : Infiniment petit, infiniment grand, L’hybride, Lille

Informations pratiques

L’hybride immersif｜Spécial Kids : Infiniment petit, infiniment grand 4 juillet – 30 septembre L’hybride Nord

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T20:30:00+02:00

Les mercredis, samedis et dimanches

Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

Et si l’on prenait le temps de regarder le monde de plus près… et de beaucoup plus loin ?

À L’hybride, petits et grands sont invités à un voyage immersif hors du commun, où les plus petites choses côtoient l’immensité de l’univers.

À travers 5 courts métrages joyeux, sensibles et poétiques, ce programme joue avec les échelles et les perceptions pour explorer la Terre et l’espace, les mondes visibles et invisibles, les petites créatures et les grands horizons.

Dès 4 ans.

Durée du programme : 25 min env.

+ INFOS PRATIQUES

Horaires : les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 20h30 (détail des séances dans la billetterie) ; séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

Attention : la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard.

Ouverture des portes : 15 min avant le début de séance

Langue originale : français (à l’exception de l’œuvre Les grands regards DES PETITS : multilingue)

Tarif : 7 € (tarif unique) / gratuit moins de 3 ans

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances.

Infos :www.lhybride.org

Réserver :billetterie.rencontres-audiovisuelles.org

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/share/event/598-L-hybride-immersif-Special-Kids-INFINIMENT-PETIT-INFINIMENT-GRAND »}] [{« link »: « https://lhybride.org/lhybride-immersif-special-kids-infiniment-petit-infiniment-grand/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/598-L-hybride-immersif-Special-Kids-INFINIMENT-PETIT-INFINIMENT-GRAND »}] Lieu culturel atypique et unique en son genre porté par l’association Rencontres Audiovisuelles, L’hybride se consacre depuis 2007 au court métrage et aux nouvelles images.

En 2026, le lieu se transforme et devient la première salle de video mapping immersif des Hauts-de-France en intégrant ce nouveau volet dans sa programmation, tout en continuant à proposer des séances de courts métrages tout au long de l’année.

Un espace de diffusion et d’expérimentation où cinéma et arts numériques se rencontrent et se réinventent !

À L’hybride, petits et grands sont invités à un voyage immersif hors du commun, où les plus petites choses côtoient l’immensité de l’univers.

Rencontres Audiovisuelles