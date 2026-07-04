L’hybride immersif｜Spécial Kids Infiniment petit, infiniment grand Lille

Informations pratiques

Lille

L’hybride immersif｜Spécial Kids Infiniment petit, infiniment grand

18 rue Gosselet Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-09-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-01

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

_**Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires**_

Et si l’on prenait le temps de regarder le monde de plus près… et de beaucoup plus loin ?

À L’hybride, petits et grands sont invités à un voyage immersif hors du commun, où les plus petites choses côtoient l’immensité de l’univers.

À travers 5 courts métrages joyeux, sensibles et poétiques, ce programme joue avec les échelles et les perceptions pour explorer la Terre et l’espace, les mondes visibles et invisibles, les petites créatures et les grands horizons.

**Dès 4 ans.**

**Durée du programme 25 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 20h30 (détail des séances dans la billetterie) ; séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 15 min avant le début de séance

**Langue originale ** français (à l’exception de l’œuvre _Les grands regards DES PETITS_ multilingue)

**Tarif ** 7 € (tarif unique) / gratuit moins de 3 ans

_Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances._

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-special-kids-infiniment-petit-infiniment-grand/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/598-L-hybride-immersif-Special-Kids-INFINIMENT-PETIT-INFINIMENT-GRAND)

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

_**Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires**_

Et si l’on prenait le temps de regarder le monde de plus près… et de beaucoup plus loin ?

À L’hybride, petits et grands sont invités à un voyage immersif hors du commun, où les plus petites choses côtoient l’immensité de l’univers.

À travers 5 courts métrages joyeux, sensibles et poétiques, ce programme joue avec les échelles et les perceptions pour explorer la Terre et l’espace, les mondes visibles et invisibles, les petites créatures et les grands horizons.

**Dès 4 ans.**

**Durée du programme 25 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 20h30 (détail des séances dans la billetterie) ; séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 15 min avant le début de séance

**Langue originale ** français (à l’exception de l’œuvre _Les grands regards DES PETITS_ multilingue)

**Tarif ** 7 € (tarif unique) / gratuit moins de 3 ans

_Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances._

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-special-kids-infiniment-petit-infiniment-grand/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/598-L-hybride-immersif-Special-Kids-INFINIMENT-PETIT-INFINIMENT-GRAND) .

18 rue Gosselet Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 24 84 contact@lhybride.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

_**Wednesdays, Saturdays, and Sundays**_

_**Additional screenings during school breaks**_

What if we took the time to look at the world more closely? And from much farther away?

%C0 At L’Hybride, young and old alike are invited on an extraordinary immersive journey, where the tiniest things stand side by side with the immensity of the universe.

%C0 Through five joyful, sensitive, and poetic short films, this program plays with scale and perception to explore Earth and space, the visible and invisible worlds, tiny creatures, and vast horizons.

**Ages 4 and up.**

**Program duration: approx. 25 min.**

**+ PRACTICAL INFORMATION**

**Showtimes:** Wednesdays, Saturdays, and Sundays, from 10:00 a.m. to 8:30 p.m. (see the ticket office for showtime details); additional showtimes during school breaks

_Please note: The show begins at the time indicated on your ticket. If you arrive late, you will not be able to catch the beginning of the program._

**Doors open:** 15 minutes before the start of the screening

**Original language:** French (except for the film _Les grands regards DES PETITS_: multilingual)

**Admission:** 7 ? (single price) / free for children under 3

_Tickets available online or at the box office during showtimes._

_Online ticket sales open approximately 3 weeks before the show._

**Info:** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-special-kids-infiniment-petit-infiniment-grand/)

**Booking:** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/598-L-hybride-immersif-Special-Kids-INFINIMENT-PETIT-INFINIMENT-GRAND)

L’événement L’hybride immersif｜Spécial Kids Infiniment petit, infiniment grand Lille a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme